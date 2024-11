Tchad : éduquer les garçons au respect des femmes, un devoir parental essentiel

Le corps des femmes est souvent réduit à des objets par des expressions comme "Mara sa-kite" ou "Déné bee wa", qui signifient littéralement "simplement une femme". À cela s’ajoutent le harcèlement de rue et des insultes comme "azaba".



Face à ce constat, seule l’éducation des garçons au respect des femmes et des filles, semble être une solution efficace. Les pères, en particulier, ont un rôle essentiel à jouer pour transmettre ces valeurs. Depuis toujours, les garçons sont souvent éduqués dans un cadre patriarcal.



Contrairement aux filles, qui subissent une éducation stricte et contrôlée, les garçons jouissent de plus de liberté. Dans de nombreuses familles, les garçons sont rarement empêchés de sortir et adoptent parfois un comportement autoritaire à la maison, sous l'influence de leurs pères.



Certains parents vont même jusqu'à interdire à leur fille aînée de remettre en question les actes de son petit frère. Aujourd’hui, le respect des femmes et des filles est devenu une préoccupation mondiale. Partout, les gouvernements renforcent les lois en matière d’égalité professionnelle et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.



Des campagnes de sensibilisation sont menées pour combattre le harcèlement de rue et d’autres formes de violence. Cependant, une réelle égalité reste encore loin d’être atteinte. La seule voie possible est d’inculquer aux garçons le respect des femmes et des filles.



L’évolution des droits des femmes est relativement récente, et dans un pays où les valeurs sont souvent transmises en fonction de récits, de traditions religieuses et culturelles, l’éducation parentale doit jouer un rôle central. Les parents doivent enseigner à leurs enfants, garçons et filles, qu’ils ont les mêmes droits.



Les tâches domestiques doivent être réparties sans distinction de sexe, et les pères doivent en montrer l'exemple, même si cela signifie participer aux tâches ménagères comme la lessive. De plus, pour garantir le respect des femmes et des filles, il est nécessaire de faire appliquer les lois.



Aujourd’hui, même des aspects comme la gestion du patrimoine familial ou le partage de l’héritage par les femmes posent encore des défis. Il est clair que le respect des femmes et des filles est l’affaire de tous. Le débat sur cette question marque une prise de conscience collective. On ne peut pas envisager l’humanité sans ses deux sexes. Alors, au-delà de nos cultures et de nos croyances, seule l'éducation demeure la solution.