Tchad : élection à la HAMA, la direction de campagne de Bello Bakary dévoile son programme

Djimet Wiche, directeur de campagne adjoint de Bello Bakary Mana, candidat au poste de conseiller à la Haute Autorité des Médias Audiovisuels, au compte des médias privés, a animé un point de presse ce 14 mars 2023.



Cette communication vise à présenter le programme du candidat Bello au compte de la presse privée. La candidature de Bello Bakary à la HAMA, vise à promouvoir la cause des médias privés au sein de cette institution de régulation et de défense de la cause des journalistes (privés tout comme publics), à l’exercice de leurs fonctions.



Selon Djimet Wiche, directeur de campagne adjoint de Bello Bakary Mana, par ailleurs vice-président de l’Association des médias en ligne du Tchad (AMET), la candidature de Bello a double objectif.



Le premier est de défendre l'intérêt des journalistes et celui des médias privés, et le second, d’œuvrer sans relâche à la mise en œuvre de toutes les recommandations des médias retenues lors du Dialogue national inclusif, et mentionnées dans le cahier de charges. Cependant, le programme de Bello Bakary Mana s’articule autour de neuf points, avec en prime, l’accès à l’information.



« Durant mon mandat à la HAMA, mon combat sera de faire un constant plaidoyer, à l’interne comme à l’externe, auprès des décideurs publics, pour donner accès, sans condition, aux journalistes à des informations d’intérêt public. Ensuite, je plaiderai pour faire voter une Loi d’Accès à l’Information, pour faciliter l’accès aux sources d’informations », déclare-t-il.



Ensuite, il s’agira de lancer une réflexion sur une viabilité du modèle économique de la presse, à la revalorisation conséquente de l’aide à la presse, la formation et la professionnalisation des journalistes, de faire adopter une loi sur la presse, c’est-à-dire, donner un statut particulier au journaliste et lui assurer sa sécurité sociale, une politique d’encouragement aux médias électroniques, une stratégie et politique de lectorat d’audimat.



La HAMA doit avoir une stratégie et une politique destinée aux médias privés afin d’inciter les Tchadiens de s’informer à travers les médias locaux.



Par ailleurs, il faut faire adopter une politique pour encourager les partenaires, renforcer la coopération avec des institutions de régulation à l’échelle sous-régionale, régionale ainsi qu’internationale.



Enfin, Djimet Wiche invite tous les journalistes à sortir massivement le 18 mars 2023, dès 8 heures à la Maison de Médias du Tchad, afin voter en faveur de Bello Bakary Manna, un candidat qui incarne le changement et le Renouveau dans cette institution de régulation des médias au Tchad.



Il faut noter que Bello Bakary est un journaliste de profession. Il est le président directeur général du groupe « Ialtchad médias » et président de l’Association des médias en ligne du Tchad (AMET).