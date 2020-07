Tchad : élections consulaires dans la Tandjilé, un candidat dénonce une irrégularité

Les élections consulaires pour la Chambre de commerce de la province de Tandjilé auraient de sérieuses difficultés à être transparentes comme dans d'autres provinces du Tchad.



Le candidat du département de la Tandjilé Ouest Mbaikaoutar François affirme à l'opinion publique que cette élection n'a pas eu lieu suite à la corruption de la commission électorale de la CCIAMA. Le candidat malheureux déplore des mécanismes d'injustice de la hiérarchie malgré qu'il ait rempli les critères juridiques d’éligibilité.



« C'est vraiment inadmissible qu'un simple individu ou commerçant peut être au-dessus de la loi. Quel poids il a d'abord pour interrompre les élections provinciales des délégués ? Et si on le laisse sans poursuite ça veut dire que les Hommes politiques le soutiennent », dénonce Mbaikaoutar François en ces termes.



Selon Mbaikaoutar François, l’article n°2 qui régit ladite élection censure tout dépôt illégal après la date fixée. Il dénonce le fait que le nom du candidat Moussa Mahamat au poste de délégué aussi, ne figurait pas sur la liste définitive.



« Moi, j'affirme que c'est la chambre elle-même qui nous mélange. Comment se fait-il que Moussa Mahamat ne figure pas sur la liste définitive alors que tout est statué au journal officiel de la République », accuse-t-il la CCIAMA.



Selon la Chambre de commerce, le dossier de ce dernier a disparu et a été retrouvé plus tard, nous rapporte toujours le candidat malheureux.



« Ce qui nous dérange dans ce pays c'est le fait que les gens aiment trop l'argent et laissent les brebis galeuses piétiner les lois, articles, règlements, décisions, textes de la République alors qu'ils sont bien établis juridiquement », se lamente ainsi Mbaikaoutar François.



Il se dit tellement découragé de ces comportements répétitifs sur les élections illégales dans la Tandjilé.