Tchad - élections : des partis d'opposition appellent à "taire les querelles intestines"

Le Collectif des regroupements et partis politiques de l'opposition démocratique, a évoqué samedi, au cours d'un point de presse, la question électorale et ses contours.



Le porte-parole de Front démocratique pour l'alternance au Tchad, par ailleurs président du parti UFDR, Baba Ahmat Baba, a appelé l'opposition "à taire les querelles intestines pour des raisons personnelles qui ne l'honore pas, et à se concentrer sur l'utilité qui est l'intérêt général à savoir les élections."



Il a exhorté à "préparer les élections de manière sérieuse pour les gagner".



Selon le Collectif, le chronogramme rendu public fixant les élections législatives pour le 13 décembre 2020 "est mal fait et ne prend pas en compte la phase de redistribution des cartes biométriques."



"Les procédures de recrutement de l'opérateur pour la biométrie électorale violent certains règles du Code des marchés publics. Le CNDP n'a pas été associé mais mis devant un fait accompli", a dit le porte-parole qui se dit très inquiet.



"Le président qui n'arrive pas à conduire le processus électoral doit céder la place à une autre personne. Déby doit agir pour faire vérifier et recadrer les choses pour le bénéfice de la démocratie", a estimé Baba Ahmat Baba.



Selon lui, la CNDP doit faire une plénière dans un bref délai en vue de discuter du remplacement du président de la CENI.