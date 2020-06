Tchad - élections : le président appelle à "sauver la démocratie dans notre pays"

Le chef de l'État Idriss Déby a appelé mardi, au cours d'une rencontre à la Présidence, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et le Cadre national de dialogue politique (CNDP) à "se mettre au travail" pour "sauver la démocratie dans notre pays", face aux retards dans l'organisation des élections.



"Le message que je voudrais faire passer est très clair. On n’a plus de temps", a dit le chef de l'État.



Selon lui, "l’indépendance de la CENI doit être respectée y compris par le CNDP."



"S’il y a un retard, c’est votre responsabilité exclusive"



"La CENI n’est pas une somme d’individualités mais un organe collégial qui doit fonctionner selon les textes qui le régissent. Que la CNDP accompagne la CENI dans son travail technique. Je ne peux pas accepter que des considérations des personnes prennent le dessus sur un sujet d’intérêt national", a déploré le dirigeant tchadien.



"S’il y a un retard aujourd’hui, c’est votre responsabilité exclusive, membres de la CENI et du CNDP", a-t-il ajouté.



"Une situation qui nous amène vers une impasse"



Le directeur général du Bureau permanent des élections (BPE), Issa Adjideï, a pour sa part expliqué qu'il est attendu que la CENI "aille aux Pays-Bas valider d’abord les applications qui vont servir à l’enrôlement des électeurs avec l’impression des listes électorales et des cartes ; valider également les kits pour être sûrs que ceux-ci peuvent servir ici avec notre climat."



"Le planning au niveau du CNDP, nous l’avons analysé. Une situation qui nous amène vers une impasse. Il y a un grand retard sur le processus", a estimé Félix Nialbé Romadoumngar, chef de file de l'opposition et président du CNDP.



De l'avis du président de la CENI, Dr. Kodi Mahaamt Bam, il n'appartient pas à la CENI de déterminer quelle élection sera faite : "Nous mettons à la disposition du CNDP les éléments nécessaires qui lui permettront de discuter avec la classe politique et nous dire ensuite qu’on va à cette élection et nous obtempèrerons."



D'après ses explications, "n’eut été la pandémie du coronavirus, le chronogramme adopté à l’époque devait avoir un début d’exécution."