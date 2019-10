Tchad : elle accouche et enterre son nouveau-né dans sa chambre

Une femme a accouché d’un enfant hors mariage et l'a enterré dans sa chambre, au quartier Ardal Habayid, dans le 4ème arrondissement d’Abéché. Son mari est en déplacement à l'étranger lorsqu’elle a eu la grossesse en son absence.



Les chefs de quartiers se sont interrogés sur l’origine de sa grossesse et ont commencé à avoir de soupçons. Ils ont finalement confortés leurs soupçons lorsque la femme a accouché dans le plus grand secret.



La présumée auteur d’infanticide, mère de quatre enfants, a été conduite au commissariat d’Abéché.