Tchad : elle demande le divorce, après avoir obtenu un emploi

Amina, une mère de deux enfants, a choqué sa famille en demandant le divorce après avoir obtenu un emploi. Amina était mariée à un commerçant du marché de Dembé nommé Hassan. Pendant ses études, son mari l'a soutenue financièrement, mais après avoir obtenu un emploi, Amina a décidé de mettre fin à leur relation de 8 ans. Les habitants du quartier du Ridina, dans le 5ème arrondissement, sont choqués par cette décision inattendue, car elle va avoir un impact négatif sur leurs enfants.



En réalité, cette séparation marque une violation de la religion musulmane, car le divorce ne peut être demandé que pour des raisons valables. Les relations de couple en islam sont basées sur l'harmonie et l'amour, et les femmes n'ont pas le droit de se séparer de leur conjoint pour des raisons futiles. Le Coran précise que "toute femme qui demande le divorce sans raison légitime ne sentira pas le parfum du paradis".



Malgré cela, Amina a obtenu gain de cause, car elle a accepté de payer toutes les dépenses de son mari. Cette décision a contraint son mari à quitter la maison pour préserver son honneur. Selon Kelbé Paul, diplômé en sociologie, cette séparation est due à une relation qui n'était pas fondée sur le consentement, car de nombreuses filles sont mariées sur proposition de leurs parents, ce qui rend ces unions très risquées et propices à s'effondrer à tout moment. En tout cas, cette sagesse arabe "Nassibe intaha" (le temps de cette chance est écoulé) résume parfaitement la situation de cette union qui s'est terminée au mauvais moment.