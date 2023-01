Tchad : elle divorce 24 heures après son mariage

Salomene, âgée de 32 ans, s'est mariée le 25 novembre 2022 à la mairie de N’Djamena avec Monsieur You. Elle a divorcé le lendemain, à peine 24 heures après son mariage.



Teint noir, de courte taille et d'une imposante corpulence, Salomene est l’aînée de sa famille. Ses deux cadettes se sont mariées et ont des enfants. Mais Salomene, passionnée par ses études, a préféré les terminer avant de se marier.



Diplôme en poche de licence en lettres modernes, obtenu en 2020 à l'Université de N'Djamena, Salomene a aussitôt décidé d'aider sa mère dans ses activités ménagères et à vendre des produits destinés au commerce. Jusqu'au jour où elle est tombée sur son âme sœur, Monsieur You. Les deux tourtereaux sont devenus inséparables jusqu'à la demande en mariage, un an après. Salomene n'a pas hésité une seule seconde, en émettant toutefois une réserve et en posant une condition.



Une femme qui s'est « préservée » jusqu'à ses 32 ans



« Je suis une fille qui me respecte, vous n’allez pas le croire mais j’ai 32 ans et je suis vierge. Je me suis dit que le premier homme qui va me toucher sera mon mari et cet homme ne me touchera qu’après l’alliance à la mairie ou à l’église », explique-t-elle.



« Parmi mes camarades de l’université, la majorité sont des filles-mères et rares d’entre elles se sont mariées. Mais moi, je me suis fixée des objectifs. Ce maudit m’a bousillé la vie », poursuit-elle, le visage rempli de tristesse.



La déception de Salomene



Le cœur brisé, Salomene revient avec émotion et nostalgie sur sa rencontre avec M. You : « je l'ai connu lors d’une cérémonie à l’église EFLT de Walia. Ce dernier a touché mon cœur et nous nous sommes échangé nos numéros de téléphone. On causait à chaque fois. Un jour, je lui ai demandé de venir chez mes parents. Il n'a pas hésité une seconde. C'est ainsi qu'il est venu se présenter à ma famille ».



Encore sous le choc, Salomene déverse sa colère sur son “fameux mari”.



La raison du divorce



Une fois le mariage officialisé à la mairie, les parents ont accompagné le couple à la maison pour les félicitations et le cocktail. Les convives se sont évaporés au fur et à mesure, laissant la mariée avec ses belles soeurs. Au fil des discussions, Salomene a fait une découverte.



"Dieu merci, le grand frère a trouvé une femme pour garder nos enfants", lance l'une des belles soeurs en patois. "Qui a des enfants ?", réplique la mariée, dans le même langage, au grand étonnement des belles soeurs.



En un instant, la joie vire au bouleversement. "Le mari a trois enfants au village, sa femme est décédée il y a un an", confesse la belle-soeur. Et d'ajouter : "le papa au village ne reconnaît pas votre union et maudit cela".



Sous le choc et la colère, Salomene prend son téléphone, demande le divorce à You et se rend immédiatement chez son oncle paternel à Ngonemba, à bord d'un clandoman. Désormais sur la liste noire, M. You tente de renouer avec Salomene, en vain.