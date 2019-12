Tchad : elle meurt juste après la naissance de ses trois filles

A l'hôpital de Pala, une femme est morte après avoir donné naissance à trois filles. Elles sont toutes en vie et en bonne santé, selon les agents de santé et la famille.



Le surveillant général adjoint de l'hôpital de Pala, Bourdanne Zoua, a déclaré que ses agents ont fait de leur mieux afin de sauver cette dernière. Elle n'a pas survécu après avoir reçu cinq poches de sangs et perfusions.



L'époux de la défunte informe qu'ils ont eu quatre enfants. Il demande aux personnes de bonne volonté de l'aider à sauver les trois nourrissons orphelins de mère dès la naissance.