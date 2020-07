Tchad : elle vole un bébé et prend la fuite, une femme arrêtée par la police

Une femme, auteure présumée du vol d'un bébé dans la province du Hadjer Lamis, a été arrêtée par les forces de l'ordre, a annoncé lundi la Police nationale.



Elle a été présentée à la direction générale de la Police nationale à N'Djamena, en présence de 18 autres présumés malfrats.



"Elle s'appelle Fatimé Seid. Elle a volé un bébé, dans la sous-préfecture de Karal. De là-bas, elle a quitté pour l'amener au centre-ville. La Police nationale, alertée, s'est mise à ses trousses et elle l'a interceptée", a déclaré le porte-parole de la Police nationale, commissaire Paul Manga.



L'enfant a été remis à sa mère légitime, a précisé le commissaire Paul Manga.



Le substitut du procureur de la République, Abderamane Ahmat Atim, a donné des instructions pour des auditions sur procès-verbal, dans le délai de la garde à vue, avant un déferrement au parquet.



"Nous allons requérir les sanctions pénales les plus lourdes afin que ceux là soient réprimés, et de la même manière dissuader les auteurs de différents délits", a indiqué Abderamane Ahmat Atim.



Un appel "pressant" à la population



Le porte-parole de la Police nationale a lancé "un appel pressant à la population pour qu'elle fournisse les informations nécessaires, dénonce les malfrats qui pullulent dans les carrés, quartiers et arrondissements".



Le numéro vert 2121 est disponible 24h/24.