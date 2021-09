Tchad : elle vole un nouveau-né dans un hôpital et annonce son accouchement au quartier

N'Djamena - Un nouveau-né, volé mardi au sein de l'hôpital de la mère et de l'enfant, a été retrouvé dans la soirée au quartier Moursal. Une femme a été placé en garde à vue au Commissariat d'ordre public n°3. L'auteure présumée a utilisé la ruse pour tromper la vigilance. Elle s'est introduite au sein de l'hôpital en se faisant passer pour une femme enceinte avec un pagne autour de la taille.



Elle a été repéré après avoir annoncé son accouchement au quartier. Son téléphone a également été pisté.



La femme voleuse du nourrisson aurait bénéficié de la complicité d'une infirmière et d'un autre personnel soignant appartenant à l'hôpital de la mère et de l'enfant, selon une source proche de l'enquête qui déterminera ses motivations précises.



Après la disparition du nourrisson, les gardes nomades en faction ont pris immédiatement des dispositions pour interdire toute entrée et sortie jusqu'à ce que la police nationale vienne mener des enquêtes.