Tchad : embouteillages en période scolaire à N'Djamena, un cauchemar pour les usagers

La ville de N'Djamena s'étend de plus en plus, accentuée par une démographie galopante et une prolifération de véhicules. Cette situation complique la tâche des policiers chargés de la gestion de la circulation routière, notamment le matin, lorsque les enfants se rendent à l'école.



Ces derniers temps, les usagers éprouvent de grandes difficultés pour arriver à leur lieu de travail, surtout en matinée. Plusieurs carrefours sont bondés de véhicules, et certains piétons, ne sachant pas par où passer, sont contraints de se faufiler entre les voitures.



Ceux qui habitent de l'autre côté de la rive (Walia, Toukra, Koundoul, Ngueli), rencontrent toujours d'énormes difficultés chaque matin, lorsqu'ils quittent leurs domiciles pour se rendre au travail. Avec la reprise des cours, la situation risque de se compliquer davantage, puisque tout le monde cherche à sortir à la même heure.



La ville de N'Djamena souffrant d'un manque de routes bitumées, la fluidité du trafic devient de plus en plus difficile, tant pour les usagers que pour les policiers chargés de réguler la circulation. Les axes particulièrement embouteillés le matin comme le soir incluent : l'axe Gassi-rond-point double voie, l'axe Don Bosco, l'ancien pont de Chagoua, l'avenue Maldoum Bada, le rond-point Adoum Théré, le rond-point Travaux, ainsi que les viaducs de Dembé, du Palais du 15, de Diguel et de Tacha Moussoro. Emprunter ces voies relève d'un véritable parcours du combattant.



Face à cette situation, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mahamat Charfadine Margui, a convoqué une réunion cruciale sur les embouteillages persistants à N'Djamena, le 30 septembre 2024. Cette rencontre avec plusieurs responsables de la police avait pour objectif d'améliorer la fluidité du trafic, et de réduire les embouteillages, afin que la population puisse se déplacer dans de meilleures conditions et en toute sécurité, surtout avec la reprise des cours.



Pour pallier ce problème, il est essentiel que le gouvernement bitume certaines rues afin de rendre la circulation plus fluide. De plus, une stricte application des mesures de sécurité routière est nécessaire pour réduire les accidents de la voie publique.