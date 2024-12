Tchad : emploi et formation professionnelle, une dynamique prometteuse pour la jeunesse

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet dénommé « Jeunesse Emploi Vert (JEV) », le directeur de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou et le directeur général de l’ANADER, Youssouf Galmaye en compagnie de leurs collaborateurs ont effectué une visite au Centre de Formation et d'Animation Rurale de Darda, situé à l'est du village Batalaye, à la rive gauche du fleuve Chari le 14 décembre 2024.



L’objectif était de faire l’état de lieu pour la préparation de la formation professionnelle dédiée aux jeunes en techniques agricoles à travers plusieurs modules suivi d’un accompagnement technique pour une meilleure insertion.



Cette initiative est une suite logique des recommandations qui émanent du Forum National sur l’Emploi et s’inscrit étroitement à la vision du maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l’Etat.