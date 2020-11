Tchad : en 2019, la censure d'Internet a fait perdre 74 millions de Fcfa par jour

En 2019, une journée sans Internet au Tchad a engendré environ 74 millions de Fcfa de pertes, selon le rapport de l'Observatoire du marché des télécoms 2019 publié en milieu d'année par l'ARCEP.



"Globalement, du 29 mars 2018 au 12 juillet 2019, la suspension des réseaux sociaux aurait fait perdre 3,5 milliards de FCFA à Airtel et 2,9 milliards de FCFA à Tigo", relève le rapport.



Il ajoute qu'en considérant le chiffre d’affaires internet réalisé 2019, on estime à environ 74 millions de FCFA la perte engendrée par la suspension d’une journée de l’internet au Tchad.



La suspension des réseaux sociaux n’a pas eu d’impact négatif sur le chiffre d’affaires des Fournisseurs d'accès à Internet (FAI) car certains d’entre eux n’avaient pas observé la prescription de manière stricte, souligne l'Observatoire du marché des télécoms.



En 2019, le chiffre d’affaires global de l’Internet s’élève à un montant de 27,1 milliards de FCFA. L’analyse des parts de marché montre que l’opérateur Tigo est celui qui génère le plus de chiffre d’affaires internet en 2019, avec une proportion de 44,0%. Il est suivi de loin par Airtel dont la proportion du chiffre d’affaires internet représente 37,7% de part de marché. L’ensemble des FAI représente une proportion 17,8% du chiffre d’affaires internet global en 2019, ce qui correspond à un montant global de près de 5 milliards de FCFA.