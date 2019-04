Tchad : "en 82, tousser pendant un meeting vous rendait suspect"

Le secrétaire national en charge des groupements sociaux-professionnels du MPS, Jean Bernard Padare, multiplie les meetings dans plusieurs localités de la province du Mayo Kebbi Ouest. Ces meetings s'inscrivent dans le cadre de tournées de sensibilisation et de mobilisation des militants du parti.



De Kimi à Salmata, en passant par Pala et Gagal dans le nouveau département de Nanaye, à chaque étape, une cérémonie marque le ralliement au MPS de militants de partis de l'opposition qui déposent leur ancienne carte de membre, avant d'enfiler la casquette de leur nouveau parti.



"Nous, nous avons connu ce que c'est que la dictature. La chape de plomb qui pesait sur nos têtes. Depuis 82, quand il y a un meeting, même quand vous tousser, on pense que vous êtes subversif. Aujourd'hui c'est bien, je suis plutôt heureux, content, c'est ça qui fait la force", a déclaré Jean Bernard Padare, vendredi dernier à Pala.



"Nous avons compris qu'effectivement, c'est pas de votre faute, c'est la notre. C'est ainsi que les cadres ressortissants de Gagal, et nous autres qui sommes du Mayo Kebbi Ouest, avons décidé de venir vous rencontrer pour vous expliquer l'intérêt pour vous, l'intérêt pour nous, chers parents, de se ranger derrière le président fondateur du MPS", a-t-il expliqué face à la foule, micro à la main.



La maire de la ville de Gagal, Nekarlem Béatrice, ex-RNDT Le Réveil a annoncé qu'elle quitte le parti pour rejoindre le MPS. Elle déclare vouloir accompagner les autorités dans la politique de développement de la province du Mayo Kebbi Ouest et du département. "Vous avez fait un choix très important, un choix d'avenir, un choix de développement", s'est félicité Jean Bernard Padare.