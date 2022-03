Tchad : en colère, les magistrats dénoncent l'insécurité en milieu judiciaire

Les syndicats des magistrats ont annoncé un arrêt de travail dans toutes les juridictions du pays pendant trois jours à compter de ce jeudi 17 mars 2022 suite à l’agression d’un juge à Mao. Les magistrats ont tenu le 16 mars une réunion extraordinaire au Palais de justice de N’Djamena pour évoquer la récurrente question d'insécurité en milieu judiciaire en général et celle des magistrats en particulier.



Un juge a été violemment agressé il y a quelques jours à Mao par des femmes proches d’un policier municipal molesté devant l’hôtel de ville dimanche dernier. Un véhicule du tribunal a été détruit tandis qu'une attaque a été perpétrée contre le Palais de justice de Mao.



« II est demandé à tous les magistrats exerçant à Mao de regagner N’Djamena dans l’immédiat », ont affirmé les syndicats (SMT et SYAMAT).



Une assemblée est prévue lundi 21 mars 2022 à 9 heures au Palais de justice, indiquent le président du SMT, Moussa Wade Djibrine et le président du SYAMAT, Taoka Bruno.