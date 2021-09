Tchad : en congrès extraordinaire, le parti MDA prône le "devoir patriotique"

Moustapha Moussa Gouni a salué la présence des partis amis, ce qui "témoigne de façon vivante que les partis africains prennent de plus en plus conscience de la nécessite d'une solidarité agissante entre eux pour espérer réussir ensemble à bâtir et consolider la démocratie africaine".



Moustapha Moussa Gouni a exhorté les uns et les autres à accepter la voie de la réconciliation et du pardon : "Ignorons les idées des extrémistes pour discuter car la voix de la stabilité et de la sécurité du Tchad est un devoir patriotique. Il faut une vision vertueuse d'une gouvernance utile pour un pays et il ne faut pas laisser quelqu'un en marge".



Le parti invite le Conseil militaire de transition à organiser le plus vite possible le dialogue national inclusif qui aura pour moteur la sincérité et le pardon.



L'entonnement de l'hymne national a mis un terme à la cérémonie.