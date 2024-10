Tchad : en culture, découvrir le talent des enfants très tôt est important

À N’Djamena comme dans toutes autres villes du pays, les centres dédiés au développement des talents des enfants et jeunes sont quasiment inexistants. Ce qui constitue un frein pour l'épanouissement des enfants à bas âge, et constitue un obstacle pour découvrir les capacités de ces derniers dans différents domaines, notamment sportifs et artistiques.



Sur ce, les autorités sont pointées du doigt. Cependant, les initiatives visant à découvrir et à valoriser les talents des enfants sont très rares. Dans les 10 arrondissements que compte la ville de N’Djamena, aucune commune offre un espace qui peut servir de cadre d'opportunité pour les jeunes et enfants, quant à la découverte de leurs talents.



En effet, il ne manque pas des initiatives privées, initiées par les amoureux de la culture, souvent dépourvues des moyens financiers et matériels pour mieux encadrer les jeunes et les enfants dans le domaine artistique de leur choix.



À l'exemple du Centre Koulsy Lamko, situé à Atrone dans le 7ème arrondissement qui forme les jeunes et enfants dans le domaine culturel où l'un des promoteurs culturels, Yacoub Traoré qui chaque année, initie des activités culturelles de danse, interprétation, défilé de mode et bien d'autres pour les jeunes.



Toutefois, l’encadrement des enfants pendant les vacances, dans un centre de loisirs est très important, ceci permet de mettre en valeur le savoir-être et le savoir-vivre. Au-delà de son champ d'apprentissage, un centre de loisirs en période de vacances fait découvrir aux enfants et jeunes, notamment l'adaptation, l'épanouissement, la socialisation, le partage et l'esprit d'équipe.



Au fait, un centre de loisir en période de vacance ne fixe pas les mêmes objectifs de formation que l'école. Mais, il permet de construire les enfants en leur offrant une possibilité de découvrir leurs capacités dans un domaine culturel et sportif. Malheureusement, dans une ville comme N'Djamena, les enfants ne se réjouissent pas, beaucoup grandissent sans connaître l'importance d'un centre.



C'est une triste réalité de voir les enfants se divertir dans la rue, sans un lieu de référence. De ce point de vue, les autorités en charge des activités culturelles, sportives, et y compris celles des différentes communes, sont interpellées. Il n'est pas question de décrire l'importance de la mission d'un centre de loisirs pour les enfants.



Mais il faut que les autorités créent ces structures dans chaque commune, pour permettre aux enfants et jeunes de compléter leurs connaissances de l'école. Toutefois, à l'occasion de la fête de la musique, le président Mahamat Idriss Deby Itno s'est prononcé sur l'importance de construire des centres culturels dans différents quartiers de la ville. Malheureusement, il n’y a encore aucune concrétisation de ce projet sur le terrain.



Pourtant, il est de temps de construire une jeunesse de demain, en lui offrant des possibilités de découvrir ses talents, en dehors des choses apprises à l'école. C'est très important de faire découvrir le talent à bas âge, car cela permet aussi de mieux orienter les enfants.