Tchad : en litige avec Abel Maïna, la communauté Zakhawa envisage un "boycott du dialogue"

"Lorsque le sieur Abdel Maïna se trouvait à l'extérieur du pays, agissant en qualité d'activiste, il a publié plusieurs vidéos et autres écrits dont la communauté dispose des preuves, traitant les Zakhawa sans distinction de voleurs, criminels, escrocs, violeurs et de plusieurs autres injures dégradantes", affirme le comité de crise.



La communauté dit avoir refusé de se rendre justice et affirme avoir saisi le procureur de la République avec une plainte pour incitation à la haine tribale et injures à caractère ethnique.



Orientée à la Direction nationale de recherche judiciaire, la communauté affirme que la plainte a été subitement retirée et classée sans suite après un trafic d'influence.



La communauté Zakhawa se dit "frustrée et choquée". Elle "n'entend nullement avaler sa frustration et est prête à utiliser tous les moyens pour laver son opprobre et son outrage face au nommé Abel Maïna", selon le courrier.



Le 22 janvier 2022, Abel Maïna a présenté ses excuses à la communauté Zakhawa dans une vidéo diffusée publiquement.



Pour la communauté Zakhawa, Abel Maïna ne doit pas être couvert, extrait des mains de la justice et promu à des postes de responsabilités. "Voilà Monsieur le Premier ministre, des injustices criardes susceptibles d'engendrer des justices privées et parallèles". Et d'ajouter qu'à défaut de justice, "que le pouvoir se ne plaigne pas des conséquences qui pourraient advenir, y compris le boycott du dialogue national inclusif par la communauté Zakhawa".