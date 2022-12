Tchad : en manque d’espace, les sinistrés de Koundoul occupent le cimetière

À défaut d’aménagement adéquat, ils installent les uns après les autres leurs hébergements de fortune au plus près des tombes voire sur les tombes.



"Nous avons été installés sur ce site par le ministère du Genre et de la Solidarité nationale", explique un sinistré.



Selon le rapport de situation des inondations du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, le site de Koundoul 1 acceuille 25.142 personnes composant 4178 ménages, tandis que le site de Koundoul acceuille une population de 1791 personnes composant 292 ménages.



Depuis le 8 septembre, des pluies diluviennes se sont abattues dans le sud du pays, entrainant le débordement des fleuves Chari et Logone (qui se rejoignent dans la capitale N'Djamena) résultant au déplacement de 181 720 personnes (28 907 ménages) qui se sont réfugiées chez des proches ou dans des espaces collectifs tels que les écoles ou les espaces extérieurs de N’Djamena.



Les inondations sont consécutives à la fois aux précipitations abondantes qui sont enregistrées à travers le pays, et au débordement des cours d’eau et/ou à la rupture de digues.



Le gouvernement et ses partenaires multiplient les efforts pour apporter une assistance aux sinistrés qui vivent dans des conditions précaires.