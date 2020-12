Tchad : en mission au Guéra, le directeur de la gendarmerie évalue la situation sécuritaire

Le directeur général de la gendarmerie nationale a relevé que la province du Guéra est confrontée à divers phénomènes criminels notamment les conflits entre les communautés nés de la mauvaise gestion des ressources naturelles et des puits pastoraux. La position est positionnée à la croisée des chemines ; elle subie le débordement des activités criminelles qui se déroulent dans les provinces voisines.



Le général relève que la province connait le phénomène d'orpaillage clandestin qui attire des personnes mal intentionnées et dont le mouvement est difficile à contrôler. Les conséquences sont notamment les cas de braquage, vols de véhicules et extorsion des biens.