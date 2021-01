Tchad : en mission au Ouaddaï, le directeur de la gendarmerie fait le point sur la sécurité

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoïnati, a tenu vendredi une réunion de travail avec les différents responsables et chefs de service de la gendarmerie de la Légion n°4 du Ouaddaï. La rencontre a porté sur la situation sécuritaire dans la province.



Le directeur de la gendarmerie a relevé que les phénomènes les plus récurrents dans la province sont la détention massive des armes de guerre par les civils, le braquage des véhicules et le recel des biens volés à Ndjamena et ailleurs.