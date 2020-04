Tchad : en préparant du thé, il met accidentellement feu à son foyer

Fait divers. Un incendie causé par une bouteille de gaz butane a fait des dégâts ce vendredi dans un ménage à Massakory, au Hadjer Lamis.



L'incendie a eu lieu au environ de 12h45 au quartier Seitchiri, en face de la radio Fm Doumchi de Massakory.



Selon la victime, Reouyo Mingal, conseiller à l'éducation, l'incident a eu lieu peu après avoir préparé du thé. Après la préparation, il croyait avoir bien éteint le gaz. Il a donc quitté la cuisine. La victime a ensuite constaté que l'odeur de gaz a envahi la chambre.



"Ayant constaté l'odeur, je me suis dit peut être que le gaz est mal fermé. En voulant toucher le brûleur, la flamme est sortie. J'ai pris mon sac contenant le diplôme, je l'ai jeté dehors. Ensuite j'ai sorti ma moto. Puis je ne pouvais plus entrer, la chambre s'est consumée", témoigne la victime Reouyo Mingal.



La chambre des voisins a été sauvé des flammes grâce à l'intervention des gendarmes et de citoyens.



Tout le matériel a été consumé, sauf une bible qui a perdu toutefois sa couverture.