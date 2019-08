Tchad : en province, la commission de contrôle des engins veut "mettre fin au désordre"

A Abéché, la sous-commission de vérification et de contrôle a lancé ce matin l'opération de vérification des documents des engins. Elle est logée au service des transports et est composée des services de sécurité et des régies financières notamment : la police BCR, la douane, les impôts, les transports, la mairie, la ST et le Trésor.



Elle a été mise en place par le gouverneur du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, suite à l'instauration de l'état d'urgence dans la province.



Le président de la sous-commission de vérification, Kossadoumngar Djidingar, a indiqué que "cette opération doit se poursuivre jusqu'à la fin de la période de l'état d'urgence."



Selon lui, l'état d'urgence "ne concerne pas seulement le désarmement des civils mais y compris le contrôle et la vérification des engins pour mettre fin au désordre."



Le vice-président de la sous-commission de contrôle, Abdel-aziz Brahim Siham par ailleurs délégué provincial aux infrastructures, s'est félicité des civils qui commencent à s'acquitter progressivement de leur devoir.



Dans la seule nuit de vendredi à samedi dernier, 97 motos, 30 tricycles à moteur (rakcha) et quatre véhicules non immatriculés ont été saisis à Abéché au cours d'une opération des forces de sécurité.



Les motos saisies sont momentanément confisquées jusqu'à nouvel ordre, tandis que les autres engins tels que les tricycles à moteur et les véhicules sont mis à la disposition des services compétents afin de permettre aux propriétaires de régulariser leur situation.