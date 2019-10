Tchad : en province, la persévérance pour la compétition externe des jeunes talents

Au Sila, l’état d’urgence n’empêche pas les jeunes de faire du sport et de jouer au football. Ils sont nombreux à se préparer dans d’intenses entraînements pour espérer prendre part prochainement à la compétition externe pour jeunes talents qui se tiendra d’ici un mois à Abéché, dans la province voisine du Ouaddaï.



A l’école de football « amis des jeunes » de Goz Beida, deux groupes sont entraînés : les U16 d’As Abouricha et les U14 d’As Kimity.



L’entraînement est supervisé par deux encadreurs : Koudar Mahamat et Moukhtar Mahamat, deux membres du staff qui contribuent au développement du sport pour les jeunes joueurs au Sila, galvanisés par la récente victoire des Sao à domicile.