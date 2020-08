Tchad : en province, la restriction d'accès à Internet fait réagir les citoyens

Les citoyens n'ont plus accès à Internet depuis plus d'une semaine dans les provinces du Tchad, tandis qu'à N'Djamena, ce sont les réseaux sociaux qui sont restreints. Au Sila, des habitants déplorent cette censure.



"Ça ne va pas. Je suis un étudiant, depuis plus d'une semaine je ne suis pas informé de ce qui se passe. Je ne sais quoi faire. Même certains de mes amis avec qui l'ont échangeait, c'est impossible", déclare Oumar Boba Sadjo.



Il demande au gouvernement de revoir cette mesure et de trouver une solution : "On est jeunes, on a besoin de s'informer chaque jour. Depuis une semaine ça ne va pas. On ne sait même pas ce qui se passe."