Tchad : en province, les agents sanitaires sensibilisés sur le coronavirus

Compte tenu de la propagation du coronavirus dans le monde en général et particulièrement en Afrique, il est important de mettre en place des mesures de prévention dans le milieu des soins, surtout que les agents sont en contact direct avec les malades, a relevé Dr. Onram Kouleta II.



Le chef d’antenne de surveillance épidémiologique de la province de Hadjer Lamis, Saleh Hassan Adiker, a souligné que les toutes premières personnes en contact avec les malades sont les corps soignants. Il les a exhortés à se protéger avec un cache-nez et d’utiliser des solutions chlorées avant, pendant et après le traitement.