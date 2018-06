Tchad : en séjour à Am Djarass, le président évoquera "des sujets brulants de l’heure"

Le Président de la République Idriss Deby Itno et la Première dame Hinda Deby Itno sont arrivés hier après-midi à Amdjaras. Ils entament un séjour privé de quelques jours dans le chef-lieu de la région de l’Ennedi-Est.



Le couple présidentiel a notamment été accueilli à l'aéroport par le gouverneur de l’Ennedi-est Teguen Idibé Bardé, le responsable de la zone de défense et le Maire de la ville d’Amdjaras Aboud Hachim Bider, les responsables régionaux du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) ainsi que les représentants des organisations humanitaires.



Selon la Présidence de la République, des rencontres sont prévues avec les différentes couches socioprofessionnelles de la région. "Il n’est pas exclu que des sujets brulants de l’heure en lien avec les valeurs de la 4ème république soient abordées. Un point d’honneur sera mis sur la cohabitation pacifique et la non-violence qui conditionnent tout développement", explique la Présidence.