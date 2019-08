Tchad : en taekwondo, les jeunes visent la ceinture noire comme Déby

La Fédération de la ligue de taekwondo de la province du Ouaddaï a organisé ce lundi soir une cérémonie de passation des ceintures au centre social d'Abéché, en présence des parents, amis et autres invités.



Le directeur technique de la Fédération de taekwondo de la province du Ouaddaï, Hassan Abakar Moîba, a indiqué que le taekwondo est un art martial comme tout les autres arts martiaux.



"Le taekwondo est une école d'éducation et contribue d'abord à la santé ainsi qu'à l'intelligence."



Des ceintures blanches aux jaunes, des jaunes aux 2ème jaunes ; blanches, 2ème blanches, 3ème blanches et 1er rouge ; les jeunes sportifs ont reçu différents grades. "Sachez que la Ligue de taekwondo du Ouaddaï organise chaque trois mois cette formation", a souligné Hassan Abakar Moîba.



Il déplore l'idéologie de certains parents qui pensent que, lorsqu'un enfant pratique un art martial dans un club de taekwondo, il deviendra forcément un bandit à l'avenir.



Hassan Abakar Moîba réplique que "non" ; d'après lui, les instructeurs transmettent un savoir aux enfants.



"Ceux-ci sont bien ordonnés et respectueux, qu'ils viennent voir dans les différents centres de taekwondo."



"Nous ne formons pas seulement les enfants mais nous avons aussi les clubs pour adultes qui s'entraînent chaque matin à la maison de la culture Al Hadj Ahmad Pecos d'Abéché", a-t-il souligné.



Prochainement, la nouvelle équipe sera présentée au public. Il demande à toutes les personnes désirant pratiquer le taekwondo, de venir. "Ils seront accueillis à bras ouverts".