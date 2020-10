Tchad : en tournée politique, Padare exhorte à mettre les bouchées doubles pour le recensement

Me. Jean Bernard Padare a salué les efforts de la CENI qui a déployé des kits d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire. Pour lui, à quelques jours de la fin des opérations d'enrôlement, les responsables politiques du MPS du Mayo Kebbi Ouest doivent mettre les bouchées doubles afin que tous les militants concernés par ce recensement s'inscrivent sur la liste électorale pour faire valoir leurs droits le moment menu.



Le secrétaire général 3ème adjoint du MPS demande aux militants de son parti politique de se sacrifier pour faire réussir cette révision du fichier électoral. "Un militant ne doit pas tout attendre du bureau national, mais tout faire pour que les agents d'enrôlement se déplacent dans les coins et recoins des différentes localités afin d'atteindre le seuil fixé pour l'inscription des militants sur le fichier électoral et être victorieux aux prochaines élections", indique-t-il.



Au nom du MPS, Jean Bernard Padare s'est félicité de la création de deux départements (Gagal et El-Ouaya) dans le Mayo Kebbi Ouest par le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno.