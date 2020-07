Tchad : en visite dans un centre pour enfants, la ministre de la Femme promet des actions

La ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, s'est rendu jeudi après-midi au Centre Espoir de Koundoul pour l'Enfance pour constater les conditions de prise en charge des enfants et de fonctionnement.



Cette seule structure étatique, dédiée à la protection de l'enfance, est sous la tutelle du ministère de la Femme et de la Protection de la petite enfance.



Le centre a une capacité de 100 places et héberge actuellement quelques enfants.



La ministre a encouragé le Prajust et l'UNICEF qui sont partenaires de ce projet à s'impliquer pour le bon fonctionnement de la structure. Elle a aussi exprimé son mécontentement quand à certaines failles administratives dans le fonctionnement, malgré l'appui du Gouvernement au centre.



Selon elle, le centre accueille notamment des enfants orphelins qui sont nos enfants et qui doivent être protégés. "Des actions seront menées rapidement à travers la direction de l'enfance afin qu'une prise en charge holistique des enfants accueillis soit effective en attente de l'inauguration officielle du centre", a dit la ministre.



"Nous osons espérer que vous apporteriez un plus pour permettre au centre à travers les encadreurs et formateurs d’atteindre son objectif qui est d’insérer l’enfant dans son milieu socioculturel et ou dans sa famille après la stabilisation de son comportement", a déclaré le responsable adjoint du centre, Hissein Mbaitel qui a évoqué d'énormes difficultés.



Amina Priscille Longoh a instruit son équipe technique afin que soient améliorées dans un délai très court les conditions de prise en charge des enfants admis au sein du centre.