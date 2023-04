Tchad : encouragement à la formation des jeunes pour un emploi durable à Abéché

Le 27 avril 2023, le délégué en charge de la jeunesse du Ouaddaï, Ousman Hamdan Azib, a visité le centre d'emploi pour jeunes "Jeunesse vers un emploi durable" (JED) à Abéché. L'objectif de cette visite était d'encourager les responsables du projet JED et les techniciens qui encadrent les jeunes vers un emploi durable.



Le délégué a souligné que cette initiative était parfaitement en phase avec la vision du gouvernement en matière d'entrepreneuriat. Il a félicité les promoteurs du projet JED et les a exhortés à continuer à former les jeunes pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie active. Ousman Hamdan Azib a également assuré de la disponibilité de sa délégation pour aider à la réussite de leur mission.



Le coordinateur du projet JED, Kada Gilbert, a remercié le délégué pour sa visite et a souligné qu'elle encourageait les jeunes à poursuivre leur formation. Il a rappelé que la mission de JED était de former les jeunes diplômés et non diplômés sans emploi. Avant cette visite, le délégué a rencontré les responsables d'ATURAD et Essor dans le cadre de sa prise de contact.