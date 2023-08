Tchad : engagement dans le développement du tourisme avec une stratégie ambitieuse

Le tourisme devient un pilier central dans la planification du développement au Tchad, avec la mise en place d'une politique nationale et d'une stratégie de croissance touristique.



En collaboration avec l'Agence de Développement de l'Union Africaine, le ministère de la Culture a lancé un atelier pour élaborer ces cadres le 8 août à N'Djamena. Amine Idriss, directeur du Programme de Livraison, de l'Infrastructure et de l'Industrialisation, a souligné que le Tchad regorge d'un immense potentiel touristique.



Cette activité a le potentiel de devenir une source de devises et de création d'emplois, particulièrement pour lutter contre le chômage des jeunes. Il a exprimé son enthousiasme à collaborer avec les experts pour façonner cette stratégie et a offert une assistance technique pour sa mise en œuvre et la mobilisation des ressources nécessaires.



Dans son discours d'ouverture officielle, le ministre des Affaires culturelles, des Patrimoines historiques et du Tourisme, Abakar Rozi Teguil, a mis en avant les atouts exceptionnels du Tchad pour le tourisme. Le pays a la capacité de créer des produits touristiques uniques, tels que les magnifiques couchers de soleil sur le Roché de Tibesti et les lacs du fleuve, ainsi que des expériences passionnantes comme les safaris dans le Parc National de Zakouma.



Il a également rappelé que le Tchad abrite deux sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO : le Massif de l'Enedi et le Lac Ounianga. Le ministre Rozi a souligné l'importance de la collaboration avec les experts de l'Agence de Développement de l'Union Africaine et les experts tchadiens dans l'élaboration de cette politique et de cette stratégie.



Enfin, il a conclu en notant que cette démarche reflète la volonté des plus hautes autorités de dynamiser le secteur du tourisme, et de créer des attractions pour attirer les visiteurs. Le Tchad se prépare ainsi à dévoiler son immense potentiel touristique au monde.