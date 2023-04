Tchad : engagés pour la cause féminine, 2 jeunes influenceurs deviennent ambassadeurs

La lutte contre les violences basées sur le genre est une priorité en République du Tchad.



Dans cette optique, la ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh, a reçu dans son cabinet deux jeunes influenceurs, Abdelwahab Abtess, alias Abdo et Aza Ahmat Acyl, alias Zanzoune, pour discuter du renforcement de la lutte contre les VBG, à travers la communication digitale, en particulier les réseaux sociaux, informe le ministère sur sa page Facebook.



Mme Longoh s'est dite satisfaite de l'engagement de ces deux jeunes en faveur de la cause féminine, à travers leurs publications et vidéos.



Elle a ainsi désigné les deux influenceurs comme ambassadeurs pour la lutte et la sensibilisation contre les VBG. Très heureux de cette distinction, les deux jeunes influenceurs ont promis de remplir leurs tâches avec courage et dévouement.



La lutte contre les VBG est une cause qui nécessite la participation de tous. La désignation de ces deux jeunes influenceurs, en tant qu'ambassadeurs pour la lutte et la sensibilisation contre les VBG, est une initiative louable qui devrait encourager d'autres jeunes à s'engager pour cette cause cruciale.