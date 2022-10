Tchad : engins sans immatriculation, un défi au Ouaddaï

Située dans le Grand Nord, Abéché est une ville cosmopolite où l'on trouve toutes les couches sociales du pays. Dans cette ville, le nombre d'engins sans immatriculation augmente tous les jours, car la province du Ouaddaï est frontalière avec le Soudan.



Une agence de confection des plaques des engins vient d’y voir le jour. Elle est située dans le 1er arrondissement de la ville, et plus précisément au quartier Kamina Hayal Matar, juste à côté de la délégation régionale des services des transports.



Le chef de service provincial des Transports du Ouaddaï, Mahamat Ali Ahmad a demandé au directeur général des services de sécurité moderne, Mahamat Imrane Mahamat, d'être rigoureux dans le cadre de l''immatriculation des plaques, car Abéché est une ville carrefour. Par contre, il faut être strict dans la confection des plaques et connaitre le nombre des plaques confectionnées, puis refuser tout papier non signé par son service, a-t-il souligné.



De plus, Mahamat Ali Ahmad a exigé du responsable des services de sécurité, de lui faire parvenir le rapport chaque trimestre, afin de lui permettre de faire son rapport pour sa hiérarchie. « Celui qui ne respecte pas ces règles de conduite, verra son agrément retiré », a affirmé le chef de service.



« Nous sommes le service décentralisé, et dans chaque localité où il y a création de ce genre d'agence, nous sommes obligés d'être regardant pour voir le cadre. Et ce qui doit être mis à la disposition des usagers doit répondre aux normes », a ajouté Mahamat Ali Ahmad.



La confection des plaques demande des étapes et des normes scrupuleuses. Elle ne se fait pas au hasard. Le directeur général des services de sécurité moderne, Mahamat Imrane Mahamat, a remercié infiniment le chef de service des Transports du Ouaddaï, pour ces conseils et orientations, qui leur permettront de travailler normalement.