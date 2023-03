Tchad : engouement au Logone Occidental pour l'initiative étatique "50.000 emplois décents"

Le projet de l'initiative est composé de trois volets : le financement de projets, la formation aux métiers et le volontariat. Kemba Didah Alain a précisé que chaque localité bénéficiera d'un financement dans le cadre de cette initiative.



Il a également rassuré les jeunes qui n'ont pas été sélectionnés lors de cette vague de financement en expliquant qu'il y aura d'autres vagues de financement dans les semaines à venir.



En ce qui concerne la transition, Kemba Didah Alain a souligné qu'il était important que les jeunes soient associés à la gestion des affaires publiques. Il a salué l'engagement du chef de l'Etat et du ministre de la jeunesse, qui ont impliqué les jeunes dans différentes responsabilités.



La période de transition est provisoire et doit définir l'avenir du pays, selon Kemba Didah Alain. Il a souligné que chaque jeune doit prendre ses responsabilités et se demander quelle est sa contribution pour que demain soit différent d'aujourd'hui.



En tant que coordonnateur de l'initiative, Kemba Didah Alain a exprimé son intérêt pour connaître les attentes des jeunes en matière de gestion de la transition et de l'initiative 50.000 emplois décents. Cette rencontre a permis de mieux comprendre les attentes des jeunes et de renforcer la collaboration entre les leaders des jeunes et le coordonnateur de l'initiative.