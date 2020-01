Tchad : enlevée à l'âge de 14 ans, une adolescente retrouvée 5 ans après

Odette Grace, une jeune fille qui avait disparu de la ville de Kelo il y a plusieurs années, a été retrouvée en vie à 53 km de Goz Beida, dans la zone de Koukou Angarana, à l'Est du Tchad.



Le 31 décembre 2014, la fille alors âgée de 14 ans, scolarisée en classe de 5ème, disparait mystérieusement de sa ville au sud du Tchad. Sa famille restera sans nouvelles d'elle pendant cinq ans.



Elle aurait été enlevée par un jeune homme -qui a fait sa connaissance à Kélo- et conduite jusqu'à l'Est du pays où elle a été privée de ses droits et mariée.



Entretemps, son nom a été changé par celui de Khadidja Bourma.



La fille, aujourd'hui âgée de 19 ans, est parvenue à se procurer un téléphone, avec lequel elle a immédiatement contacté son oncle qui a réussi à la localiser. Alertées, les autorités préfectorales ont dépêché une escorte sur place, afin de récupérer la fille, en présence du père de la victime.



La jeune fille a été retrouvée plus précisément dans un village situé à environ six kilomètres de Koukou Angarana, sur l'axe d'Haraze, après la traversée du Bahr Azoum.



Le présumé auteur de l'enlèvement est actuellement en déplacement au Soudan.



"La fille est avec nous. On était à la gendarmerie. Je l'ai présenté au préfet du département de Kimiti. Le préfet a ordonné au commandant de la gendarmerie d'aller chercher la famille qui l'a enlevée. Ils ont été auditionnés", a expliqué l'oncle de la victime à Alwihda Info.



Lors de l'audition, la famille du présumé auteur de l'enlèvement a déclaré que la fille a été mariée, ce que ne reconnait pas la famille de la victime.



"Ils ont été auditionnés et interrogés sur l'enlèvement de la fille. Ils ont dit que la fille a été mariée. Parmi les gens présents, le père était là. Il leur a été demandé s'ils le reconnaissent. Ils ont dit non", a ajouté l'oncle de la jeune fille, désormais mère d'un enfant.



Le jugement de l'affaire aura lieu mardi prochain devant la justice à Goz Beida.