Tchad : enlèvement de 4 personnes dans la sous-préfecture de Lamé

Des malfrats ont enlevé quatre personnes dans le village Zavou, dans la sous-préfecture de Lamé, province du Mayo Kebbi Ouest. Le rapt s'est déroulé au petit matin de ce dimanche 10 mai 2020.



Ils sont neufs malfrats dont cinq bien armés à avoir mené cette opération dans un quartier du village Zavou.



Les otages sont notamment un père de famille de 50 ans nommé Houlponbe Kadjere. Ce dernier est marié à quatre femmes et a 30 enfants. L’un de ses enfants, Zebkalbe Houlponbe, est âgé de 34 ans et père de cinq enfants. Il a tenté de porter secours à son père mais a été menacé par les malfrats.



Un bouvier de 25 ans nommé Laibo Vaidjoua fait également partie des otages, ainsi qu’une femme. Il s'agit de Makiang Rachel, âgée de 60 ans, veuve et mère de six enfants.



Après la descente des forces de sécurité, il ressort que les malfrats ont fait leur entrée au Cameroun avec les quatre otages.



Pour l'heure, aucune rançon n'est réclamée par ces hors-la-loi.