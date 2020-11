Tchad : enlèvements contre rançon, "on ne peut plus tolérer cette pratique moyenâgeuse" (Déby)

Le président de la République Idriss Déby a rencontré jeudi les différents responsables des forces de défense et de sécurité. Il a donné des "instructions fortes à l’effet d’éradiquer le phénomène lié aux enlèvements d’enfants contre rançon".



"On ne peut plus tolérer cette pratique moyenâgeuse", a affirmé Idris Déby.



Le chef de l'État a également tenu une rencontre avec les autorités administratives de la province du Mayo Kebbi Est. "Une administration dynamique et efficace au service du développement local est un impératif de premier ordre", a-t-il rappelé.



Idriss Déby effectue une tournée dans la zone méridionale qui va le conduire notamment à Sarh et Pala.