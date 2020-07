Tchad : enlèvements contre rançons, le nouveau com-zone n°12 a du pain sur la planche

Les défis sécuritaires sont les priorités du tout premier commandant de la zone n°12 de défense et de sécurité, créée par décret n°0066 du 12 février 2020. Son champ d'action prend en compte les deux Mayo-Kebbi et la Tandjilé.



Ce mercredi 15 juillet 2020, à la cérémonie d'installation du "com-zone" n°12 le général de brigade Mahamat Brahim Adam, le chef d'état-major 1er adjoint Tidjani Ismail Soubour lui a rappelé ses tâches régaliennes, tout en demandant aux officiers, sous officiers, militaires de rang de la zone de défense et de sécurité n°12 de le reconnaître désormais comme leur chef.



"Ils doivent l'obéir pour tout ce qu'il leur commandera pour le bien de cette zone, l'exécution des règlements militaires, et l'observation des lois de la République du Tchad."



Le chef d'état-major 1er adjoint signale qu'en tenant compte des incursions continuelles des narcotrafiquants et des bandits de grand chemin qui ne cessent de semer la terreur et la désolation dans les familles, notamment le phénomène d'enlèvement de personnes contre rançons dans le Mayo Kebbi géographique et la Tandjilé, le chef de l'État a créé cette zone.



Pour lui, cela doit soulager les populations de ces provinces qui attendent inlassablement la paix afin de vaquer à leurs occupations.



Le général de Brigade Mahamat Brahim Adam qui dirige désormais la zone de défense et de sécurité n°12, avec base à Pala, est nommé par décret n° 301 du 19 mars 2020.



Pour la réussite de cette mission face aux malfrats et autres bandits de grand chemin qui ôtent le sommeil aux populations locales, la collaboration est plus que nécessaire dans le cadre de la sécurité.



Face aux multiples menaces des forces de défenses et de sécurités de la secte Boko Haram, de l'incursion des narcotrafiquants et autres malfrats de tout calibre, l'éradication de ce phénomène doit être de tous, indique le chef d'état-major 1er adjoint Tidjani Ismail Soubour.



La population doit aider les forces de défense et de sécurité face à toute présence suspecte.



Pour la population, la nécessité d'enrayer le phénomène d'enlèvement de personnes contre rançons est une priorité absolue du tout premier commandant de défense et de sécurité de la zone n°12.