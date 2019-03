Tchad : "enquête en cours pour identifier les causes du crash" (état-major)

L'état-major a confirmé ce vendredi que l'hélicoptère de l'armée de l'air, disparu depuis près d'une dizaine de jours, a été retrouvé à 70 km au sud-ouest de Faya, dans le septentrion du pays.



"L'épave de l'hélicoptère a été retrouvée avec quatre corps sans vie", selon le porte-parole de l'armée, le Colonel Azem Bermendoa. Il ajoute qu'une enquête est en cours afin d'identifier les causes du crash.



Les corps vont être rapatriés à N'Djamena et remis aux familles.



D'intenses recherches depuis plusieurs jours



Les recherches dans la zone pour retrouver l'hélicoptère ont mobilisées des militaires tchadiens, américains et français.



L'appareil qui avait décollé de N'Djamena le 13 mars 2019 à 10h45 pour une mission à Faya, avait perdu le contact avec sa base et n'a pu rejoindre sa destination, a expliqué ce jeudi le porte-parole de l'armée, Colonel Azem Bermendoa Agouna.