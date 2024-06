Tchad : enquêtes en cours pour déterminer l'origine de l'explosion à la poudrière de Goudji (gouvernement)

Suite à l'explosion survenue dans la nuit du 18 juin 2024, au dépôt de munitions du camp de la réserve stratégique à Goudji, le ministre de l'Administration du territoire, Limane Mahamat, a fourni des précisions lors d'un point de presse ce 19 juin 2024.



Origine du sinistre

Le ministre Mahamat a déclaré que, pour l'instant, il est prématuré de spéculer sur l'origine criminelle ou accidentelle de l'incendie. « Les enquêtes en cours détermineront la cause exacte de ce sinistre », a-t-il précisé.



Impact sur la population

L'incident a provoqué une situation difficile à N'Djamena, semant l'angoisse, la panique et la peur parmi les habitants. Toutefois, le ministre a noté qu'il n'y a pas eu de mouvements de population massifs en réaction à l'incendie.

« Le rayon de l'incendie a été circonscrit, et les services de déminage ont fait face au sinistre de manière remarquable », a ajouté Mahamat.



Interventions et mesures

Les services de déminage et les sapeurs-pompiers ont travaillé toute la nuit pour maîtriser la situation. « Mercredi matin, tout est rentré dans l'ordre », a affirmé le ministre. Il a salué l'action efficace des sapeurs-pompiers et des démineurs, qui continuent de sécuriser la zone.



Bilan et prise en charge

Le ministre de la Santé publique a communiqué un bilan de neuf morts et 46 blessés, dont certains dans un état grave, admis à l'hôpital. Deux amputations ont été nécessaires. Les victimes sont principalement touchées par les explosions, sans blessés par balle.

Aucun patient ne nécessite d'évacuation à l'extérieur du Tchad. Des crises d'asthme ont été signalées chez des personnes ayant inhalé de la fumée toxique.