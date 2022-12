Tchad : "enregistrement des naissances, importance du vaccin de la mère et de l'enfant", l'ATCMPE sensibilise

Mango Koh M'bogo, présidente de l'ATCMPE, explique que l'objectif de cette journée est de sensibiliser la population sur l'importance de l'enregistrement des naissances et la vaccination de la mère et de son enfant.



"Nous allons continuer à mener cette campagne jusqu'à amener toutes les mères et les familles à donner du sérieux aux thèmes susmentionnés", conclut-elle.



Quant au représentant de la directrice de la planification, de la direction générale de la solidarité , Mamadjibey Serge,



"Ce genre d'initiatives va rehausser l'espoir du gouvernement et de ses partenaires d'atteindre l'objectif "un enfant, un acte de naissance"", relève pour sa part Mamadjibey Serge, représentant de la directrice de la planification à la direction générale de la solidarité.