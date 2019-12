TCHAD Tchad : enseignants et agents de santé formés par le projet PRCPT à Am-Timan

Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 13 Décembre 2019 modifié le 12 Décembre 2019 - 22:56





Le Projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad (PRCPT) a organisé ce mercredi 11 décembre 2019, deux formations continues destinées aux enseignants et aux agents sanitaires de la zone d'intervention du projet. Les cérémonies d'ouverture ont été présidées par le secrétaire général du département de Bahr-Azoum, Djido Ali Abatcha.



Le Projet PRCPT est un programme qui œuvre pour la sécurité alimentaire, le renforcement de la résilience des populations et la cohabitation pacifique. C'est à travers la composante 2, (Emploi et amélioration de la situation économique) que ces deux formations ont été organisées pour renforcer les capacités de 50 enseignants de l'Inspection Pédagogique de l'Enseignement Primaire (IPEP-Urbaine) d'Am-Timan.



Dans le même sillage, 50 agents de santé du district sanitaire ainsi que ceux de l'hôpital provincial d'Am-Timan ont reçu la formation de renforcement des capacités.



Présent à l'ouverture de la formation des enseignants, le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse, Issa Mahamat Tahar, a remercié le projet pour les réalisations faites à l'endroit de sa délégation. "Pédagogie générale et psychologie didactique des disciplines...", est le thème prévu pour la formation des enseignants, tandis que "Prévention des infections en milieu hospitalier..." est celui choisi pour celle des agents sanitaires.



Le Médecin chef du district sanitaire d'Am-Timan, Mamaïta RIDIBAR, a déclaré que l'hygiène en milieu hospitalier est un premier défi mondial pour la sécurité des patients. Selon lui, des mains propres et la bonne gestion des déchets permettent de prévenir la souffrance des patients et de sauver des vies.



Le Chef d'Antenne du projet PRCPT, Djikoloum Dingamnayal Michael, s'estime heureux de voir les participants si nombreux répondre favorablement à l'invitation pour les formations continues. Il renchérit que cela témoigne de l'importance que les participants portent à ce rendez-vous du donner et du recevoir.



Ouvrant officiellement les travaux, le gecrétaire général du département de Bahr-Azoum, Djido Ali Abatcha, représentant le préfet, a exprimé sa reconnaissance au partenaire qui a offert ces deux formations continues au bénéfice des enseignants et agents sanitaires, avant d'encourager les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour bénéficier des nouvelles connaissances pour booster leur travail de tous les jours.





