Tchad : enseignants et infirmiers en formation au Sila

Le corps enseignant de la province de Sila bénéficie depuis mardi matin d'une formation dans le cadre du projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad. La formation a lieu à l'école du centre de Goz Beida.



Cette 3ème session de formation vise à renforcer les capacités du personnel éducatif étatique. Elle est axée sur la pédagogie générale et la psychologie ; la didactique des disciplines ; l'organisation de classe ; et la déontologie et l'administration scolaire.



La formation, appuyée par l'antenne provinciale de la GIZ, concerne 45 enseignants venus des différentes localités de la province de Sila.