Tchad : environnement, la gestion du jardinage est un défi de taille

Face à la question du réchauffement climatique, le rôle des jardins se révèle essentiel. Malheureusement, ce secteur d'activité souffre d'un manque crucial d'eau pour arroser les végétaux.



C'est un constat triste, il faut se rendre dans certains espaces pour se s’en convaincre. Notamment à Ndjari, non loin non du Palais des Arts et de la Culture, un groupe des jardiniers dénommé « Vertu du Sahel », éprouve d'énormes difficultés d'accès à l'eau, un seul forage pour un groupe de 5 différentes portions de jardinage.



Face au dérèglement climatique, ce sujet ne concerne pas que les jardiniers, mais tout un chacun est en mesure d’apporter sa pierre à l’édifice. En dehors cette difficulté d'accès à l'eau, « nous sommes souvent menacés par les hommes en treillis », souligne, Abdou Abel, secrétaire général de l'association, par ailleurs le plus ancien avec plus de 15 ans dans ce secteur.



Au regard de ces vagues de canicule, il est du devoir des autorités de jeter un regard favorable dans ce secteur, notamment le ministère de l'Environnement.