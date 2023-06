Tchad : épreuves du BEF, les élèves interrogés sur des solutions face aux conflits éleveurs-agriculteurs

Le lancement s'est déroulé en présence du délégué provincial de l'Éducation nationale et de la promotion civique du lac, Moussa Issa Moussa, ainsi que d'autres responsables de l'éducation.



Cette occasion a permis au délégué provincial du lac, Moussa Issa Moussa, de souligner l'importance de cet examen qui revêt une grande importance pour les élèves de la classe de troisième.



Le secrétaire général du département de Mamdi Pabamé, Kadebé Rémy, a exhorté les candidats à travailler dur et à éviter la tricherie. Selon lui, la facilité ne sera d'aucune aide pour les candidats.



Le premier sujet de rédaction est axé sur le sujet suivant : "Quelles sont les causes des conflits entre éleveurs et agriculteurs et proposez des pistes de solutions."



Au niveau provincial, il y a 1102 candidats répartis dans trois centres principaux et cinq centres secondaires.



En ce qui concerne le niveau communal, il y a deux centres, à savoir le centre principal de Bol avec 480 candidats et le centre secondaire de Bol Arabe avec 53 candidats.