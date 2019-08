Tchad - état d'urgence : les autorités donnent des orientations à la presse

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou a convoqué vendredi l'ensemble des organes de la presse basés à Abéché. La rencontre s'est déroulée en fin de matinée à la résidence du gouverneur.



L'objectif de cette rencontre est d'orienter et de canaliser la population en matière d'informations liées à l'état d'urgence.



Ramadan Erdebou a demandé à la presse d'être objective, réservée et impartiale dans le traitement de l'information, et d'éviter de se fier aux dires des uns et des autres afin de ne pas enflammer la situation, laquelle nécessite un traitement spécifique au vu de l'ampleur que prennent les conflits tribaux.



Tout organe de presse qui défie cette mesure verra ses journalistes impliqués arrêtés et traduits en justice. Un coordonnateur a été désigné pour surveiller les écrits pendant la période d'état d'urgence.



L'article 9 du décret n° 1162 du 20 août 2019 donne pouvoir aux autorités militaires et administratives des trois provinces, sous la supervision du ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, et du ministre en charge de l'administration du territoire de "prendre toutes les mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques".



La HAMA appelle à "la retenue"



Dans un communiqué de presse rendu public jeudi, la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA) a exhorté les responsables des médias publics et privés, à plus de rigueur et de retenue dans le traitement de l’information pendant la période de l’état d’urgence décrété dans les trois provinces.



Tout en réitérant son attachement au respect strict du décret instituant l’état d’urgence, la HAMA compte sur le professionnalisme des médias exerçant au Tchad afin de préserver la paix et la cohabitation pacifique.