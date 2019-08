Tchad : "être citoyen c'est participer activement à la politique de son pays"

L'association de la Jeunesse pour la paix et la non violence a annoncé jeudi le lancement d'une campagne de sensibilisation d'éducation civique, intitulée : "Citoyen je suis, citoyen je reste", au cours d'un point de presse à N'Djamena.



Le président national de l'association, Nodjigoto Charbonnel, a fait part de la déception lors de la dernière élection présidentielle de 2016, malgré que le pays se dit démocratique. "Être citoyen c'est participer activement à la politique de son pays, en s'inscrivant notamment aux élections. Si vous ne vous inscrivez pas, on va élire des voleurs. Il ne faudra pas dire qu'ils sont des voleurs. Il est de votre devoir d'informer les tchadiens sur les droits et devoirs du citoyen", a-t-il indiqué.



Le rôle de la société civile tchadienne, tout comme une telle association, est "d'amener la jeunesse et les femmes à participer activement à l'évolution démocratique du pays, peu importe si les hommes politiques sont devenus des menteurs autour d'eux-mêmes."



L'association estime que c'est le rôle de la jeunesse et des femmes de participer aux élections et de se prendre en main sur la scène politique, pour ne pas s'en tenir aux discours mensongers des hommes politiques. "Ce sont des gens qui ont déjà fini leur carrière. Ils ne veulent pas céder la main. Il est de notre devoir en tant que citoyens, en sortant de cette salle, de sensibiliser tous les tchadiens".