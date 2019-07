Tchad : étude d'impact sur le projet d'exploitation pétrolière du bloc Largeau

Lancée officiellement le 25 juin dernier à Ati dans le Batha, en présence des autorités administratives, traditionnelles et religieuses, la consultation publique sur le rapport provisoire de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) du projet d'exploitation pétrolière du bloc Largeau par la gravimétrie terrestre, suscite peu d'engouement.



Le projet d'exploitation pétrolière dans le bloc Largeau, géré par la Société International Petrolium & Natural Gaz (Tchad), comprend également la province du Ouaddaï.



Cependant, avant la réalisation du projet, la loi tchadienne exige la réalisation d'une étude environnementale et sociale. Cette étude vise à examiner les aspects tant négatifs que positifs en vue de prévenir, éviter, atténuer ou compenser les effets de ce projet.



L'étude d'impact a déjà été réalisée. Il a ainsi été demandé à la population, notamment celle de la province du Ouaddaï, de se prononcer dans le cadre de la consultation publique pour donner son avis sur la qualité du rapport d'étude d'impact environnemental.